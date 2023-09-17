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20:08 17.09.2023

У Румунії відбулися протимінні навчання в рамках "Сі Бриз-2023"

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У Румунії відбулися протимінні навчання в рамках "Сі Бриз-2023"

У Румунії проведено протимінні тренування в рамках міжнародних навчань "Сі Бриз", повідомляють на сторінці Військово-морських сил ЗС України у фейсбуці в неділю ввечері.

"Протягом цього тижня в місті Констанца, Румунія, проводилися міжнародні тренування з розмінування в рамках серії міжнародних навчань "Сі Бриз 2023". Головним завданням заходу було гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що метою тренувань була підготовка протимінних сил і засобів ВМС країн-партнерів, планування і проведення протимінних дій за стандартами НАТО, набуття відповідного рівня взаємосумісності з виконання завдань за призначенням у міжнародному середовищі.

У комплексі тренувань, окрім України, брали участь представники шести країн-партнерів, а саме: США, Румунія, Болгарія, Туреччина, Франція та Велика Британія.

Основна увага була приділена підготовці особового складу до планування та проведення дій або операцій з підводного розмінування, зокрема з використанням підводних безпілотних систем. Також відпрацьовувався порядок обміну інформацією згідно з протоколами НАТО.

Як повідомлялося, Військово-морські сили Румунії та США спільно організовують багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3", які заплановані з 11 до 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС у Чорному морі та дельті Дунаю.

 

 

 

Теги: #румунія #сі_бриз

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