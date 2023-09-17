У Бразилії внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб - ЗМІ

У штаті Бразилії Амазонас розбився літак, унаслідок чого загинули 12 пасажирів і два члени екіпажу, повідомляє Reuters.

"Чотирнадцять осіб, які перебували на борту невеликого літака, загинули внаслідок аварії на півночі бразильського штату Амазонас у суботу... Аварія сталася в провінції Барселос, приблизно за 400 км (248 миль) від столиці штату Манауса", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю.

Зі свого боку, губернатор штату Амазонас Вілсон Ліма заявив, що він глибоко шкодує про загибель 12 пасажирів і двох членів екіпажу, які стали жертвами авіакатастрофи.

"Наші команди від самого початку працювали над тим, щоб надати необхідну підтримку. Мої співчуття і молитви адресовані їхнім сім'ям і друзям", - наголосив він.

Авіакомпанія Manaus Aerotaxi почала розслідування за фактом аварії, проте не повідомила жодних подробиць щодо загиблих і постраждалих, наголошується, що необхідну інформацію надаватимуть під час розслідування.

"У заяві ВПС Бразилії йдеться про те, що для розслідування причин аварії невеликого літака Embraer Bandeirante з реєстраційним номером PT-SOG викликали слідчих Центру з розслідування та запобігання нещасним випадкам (CENIPA)", - зазначено в повідомленні.

Водночас губернатор заявив, що тіла загиблих уже витягнуто з літака і що вони є бразильськими туристами.