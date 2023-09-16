За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів упродовж доби, а також два - по пунктах управління і п'ять - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 суботи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ вразили три зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" і п'ять артилерійських засобів ворога.