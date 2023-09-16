Події

11:20 16.09.2023

США передали Україні промислові 3D-принтери для друкування запчастин до військової техніки

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Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, що здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою, повідомив помічник міністра оборони США з питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант.

"Нарешті минулого місяця ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилося їхнє навчання з роботи із цим принтером. (...) Ідеться про принтер розміром із вантажівку, навчання на якому закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати всі свої частини", - повідомив чиновник під час виступу в Центрі за нову американську безпеку, передає "Голос Америки".

За його словами, поява цих принтерів прискорює процес ремонту військової техніки та відкриває нові можливості.

"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які не могли виготовити у звичайних умовах", - зазначив ЛаПланте.

Він також уточнив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини. ЛаПланте натякнув, що Україна не мала на це відповідних дозволів, але країни союзники допомогли в цій ситуації.

"На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трішки мають значення", - пожартував урядовець.

"Тож ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають усі пакети технічних даних", - наголосив ЛаПланте.

 

Теги: #сша #3d_принтер

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