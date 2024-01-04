Економіка

17:39 04.01.2024

"Метінвест" передав Нацгвардії оборонні 3D-принтери для оперативного випуску запчастин для техніки

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"Метінвест" передав Нацгвардії оборонні 3D-принтери для оперативного випуску запчастин для техніки

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова передала бійцям Національної гвардії України три одиниці 3D-принтерів.

Згідно з пресрелізом, важливу партію допомоги передано військовослужбовцям НГУ: три 3D-принтери і 18 кілограмів спеціального пластику для друку комплектуючих.

"Зараз друк комплектуючих на таких принтерах – дуже популярна технологія серед військових. Знайти техніку було непросто, у нас це зайняло приблизно півтора місяця. Проте 3D-принтери закуплені, і вже зараз наші захисники використовують їх у власних майстернях", - зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко, слова якого наводить пресслужба.

За словами командира 23 бригади НГУ Андрія Бєляєва, 3D-принтери використовуватимуть для швидкого друку й заміни деяких запчастин, які можна виготовити лише на такій сучасній техніці.

"Першочергово він буде використовуватись для автомобільної техніки. Також для ремонту розвідувальних дронів, які задіяні для охорони особливо важливих державних об'єктів, що перебувають у зоні відповідальності Нацгвардії України", - сказав Беляєв.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #метінвест #3d_принтер

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