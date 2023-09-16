У Дніпрі повідомили про підозри фігурантам справи про привласнення майже 1 млн грн під час ремонту школи - Офіс генпрокурора

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру заступнику мера міста та директору приватного підприємства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї із шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2 рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала акти та скріпила печаткою. Таким чином на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 млн грн з міського бюджету", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, у приміщеннях міськради та підприємства. Їм інкримінують розтрату, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство триває.