Події

18:27 15.09.2023

Зеленський привітав юдеїв зі святом Рош га-Шана

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Зеленський привітав юдеїв зі святом Рош га-Шана

Президент України Володимир Зеленський привітав юдеїв України та світу зі святом Рош га-Шана.

"Вітаю юдеїв України та світу зі святом Рош га-Шана! Нехай новий рік принесе новий початок, зміцнить віру в краще майбутнє та дасть силу для перемоги добра над злом і відновлення миру", - написав президент у соцмережі Х (раніше Twitter).

Єврейський новий рік (Рош га-Шана) поточного року святкують із 15 до 17 вересня. Юдеї відзначають початок 5784 року від Створення світу.

 

Теги: #рош_ха_шана #зеленський

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