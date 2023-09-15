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10:20 15.09.2023

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

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В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Приблизно 11 мільйонів людей у всій Україні на сьогодні мають проблеми з доступом до води, санітарії та гігієнічних послуг, заявив речник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Савіано Абреу.

"Починаючи з лютого минулого року, доступ до питної води в Україні погіршився. Це відомо. 700 тис. осіб були забезпечені водою з Каховського водосховища. Ці люди перебувають у групі ризику. У деяких уже немає води. Але загалом приблизно 11 мільйонів людей у всій країні наразі відчувають проблеми з доступом до води, санітарії та гігієнічних послуг. Це величезна цифра, величезна проблема", - сказав Абреу в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до значного зростання потреб людей, які проживають на територіях, що постраждали через катастрофу.

Водночас, як повідомили в ООН, їх доступ до лівого берега Дніпра, як і раніше, майже неможливий. "У перші дні після руйнування ми справді мали зв'язок з іншою стороною, ми зв'язувалися з громадами і трохи розуміли рівень потреб. Але ми не можемо поїхати і перевірити, ми не можемо побачити ситуацію. І, що гірше, ми не могли перетнути річку і допомогти людям. А кількість ударів по Херсону після листопада тільки зросла, й продовжує зростати. Ми не вважаємо, що на іншому березі річки Дніпро ситуація може відрізнятися", - пояснив Абреу.

Відповідаючи на запитання, чи продовжує ООН запитувати доступ для відправлення команд на лівий берег, речник сказав, що їх "переговори ніколи не припинялися після 24 лютого". "Ми регулярно надсилаємо повідомлення РФ. У нас були переговори на багатьох різних рівнях, і на найвищому рівні, але "прориви" цих переговорів, як ми всі знаємо, не на тому рівні, якого ми всі хотіли б очікувати", - сказав він.

Водночас в УКГП заявили, що після руйнування греблі Каховської ГЕС вони "з першого дня стали надавати підтримку постраждалим".

"Наступного дня після катастрофи ми відправили до Херсона групу з 11 співробітників ООН. 8 червня у нас була зустріч із головою Херсонської ОДА, щоб зрозуміти рівень потреб. 9 червня гуманітарна координаторка Деніз Браун, я особисто і група з приблизно 20 співробітників ООН поїхали, щоб збільшити обсяги надання допомоги. Щонайменше 200 тисяч жителів районів, які постраждали від затоплення, отримали підтримку протягом червня (у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях)", - заявили в ООН.

Теги: #оон #абреу

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