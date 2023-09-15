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10:53 15.09.2023

В ООН очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні, розраховують надати допомогу 11 млн українців до кінця року

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В ООН очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні, розраховують надати допомогу 11 млн українців до кінця року

В Україні на сьогодні 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги, й можна очікувати погіршення гуманітарної ситуації у зв'язку з постійними російськими атаками та наближенням зимового періоду, заявив речник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Савіано Абреу.

"Повномасштабне вторгнення РФ призвело до серйозної гуманітарної кризи. В Україні й до цього існували гуманітарні потреби, але вони не були такими величезними, як зараз. 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Це майже половина людей, які нині перебувають в Україні", - сказав Абреу в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у 2022 році ООН різко наростила обсяги надання гуманітарної допомоги в Україні. Зокрема, йдеться про воду, продукти, допомогу з відновленням житла, підготовку місць компактного проживання, надання медичних та освітніх послуг, а також про грошову допомогу.

Речник поінформував, що торік вони надали допомогу 16 мільйонам людей в Україні. "Це значні обсяги, враховуючи, що раніше наша присутність у країні була не такою великою", - додав він.

В УКГП також повідомили, що у 2023 році вони вже надали підтримку майже 8 мільйонам людей.

Відповідаючи на запитання, чи очікують в ООН погіршення гуманітарної ситуації в Україні, Абреу сказав, що так, "якщо триватиме тенденція, яку ми спостерігали протягом пів року".

"На жаль, за перші шість місяців ми спостерігали погіршення ситуації, особливо поблизу лінії фронту. Ми справді спостерігаємо зростання кількості російських ударів, що впливають на цивільне населення і знову руйнують життєво необхідну інфраструктуру. Якщо війна триватиме, а здається, що це саме так, потреби населення або залишаться на тому самому рівні, або зростуть", - пояснив він.

Також речник зазначив, що наближається зима, і це створює нові ризики та призведе до збільшення потреб людей.

"Очікуємо, що до кінця року наростимо обсяг гуманітарної допомоги й забезпечимо нею до 11 мільйонів осіб. Наша допомога доповнює ту, що надає уряд, неймовірну роботу волонтерів. Отже, наша мета - допомогти щонайменше 11 мільйонам людей із понад 18 мільйонів, які потребують підтримки в Україні", - сказав Абреу.

За його словами, в УКГП планують з жовтня по березень надати "зимову" допомогу близько 1,3 мільйона осіб. Зокрема, підтримка може полягати в оплаті оренди житла для внутрішньо переміщених осіб або оплати комунальних послуг.

Абреу зазначив, що таку допомогу мають намір надавати людям у районах, які не розташовані поблизу лінії фронту. Щодо громадян, які живуть поблизу лінії фронту, то підтримка їх буде переважно в екстреному ремонті житла.

"Ми будемо відновлювати житло, щоб узимку люди перебували в теплі. Крім того, жителі багатьох громад поблизу лінії фронту зазнають труднощів із доступом до постачання, ринки не працюють. Тож ми їдемо в ці райони з конкретною допомогою. Взимку до цієї допомоги додаються зимовий одяг, ковдри, опалювальні прилади", - розповіли в ООН.

Крім цього, як додав Абреу, ще одна частина їхньої роботи - підтримка міських і районних громад щодо забезпечення тепло-, електро- й водопостачання взимку. Також вони працюють, щоб не допустити загибелі худоби взимку.

За словами спікера, щотижня вони організовують два-три гуманітарні конвої у прифронтові райони, зокрема на Донбасі.

"Ми дуже часто відвідуємо прифронтові райони на Донбасі. Зазвичай ми їдемо всі разом із багатьма агентствами ООН, а також із неурядовими організаціями, вони приєднуються до конвоїв, які організовує УКГП ООН", - розповів Абреу.

Теги: #оон #абреу

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