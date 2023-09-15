Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих за добу не зафіксовано

Минулої доби авіаударів, мінометних і артобстрілів російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13:20 внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 5 приватних будинків. Без постраждалих. Близько 18:30 у с. Подоли, Куп'янського району, стався ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила. О 22:00 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу горіла господарська будівля приватного домоволодіння. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що окупанти продовжують підтримувати групу військ, яка охороняє державний кордон.

"Війська противника проводять активні підривні заходи в прикордонних районах із метою запобігання розгортанню українських військ, противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Білгородській області", - написав Синєгубов.