Головний рабин України та Києва Блайх привітав євреїв з Рош Га Шана

Головний рабин України та Києва Яків Дов Блайх привітав євреїв України з прийдешнім Новим роком — Рош Га Шана.

“Любі друзі! Щиро вітаю вас з Новим 5784 роком! Судного дня у дні Рош Га Шана кожна людина замислюється над своїми вчинками та поведінкою у році, що минає, і сподівається на благословення Всевишнього та позитивний запис у Книзі Життя на наступний рік”, - йдеться у привітанні головного рабина України та Києва.

Він зазначив, що для євреїв та багатонаціональної родини українських громадян рік, що минає, був сповнений страждань, випробувань і, на жаль, непоправних втрат.

“Євреї України є мужніми та сильними громадянами нашої держави, яка гідно виборює свободу і незалежність, демократичні цінності та свою історію”, - підкреслив Блайх.

Яків Дов Блайх побажав Божого благословіння нашій країні, остаточної та повної перемоги, “а кожному з нас — міцного здоров'я, благополуччя і духовного зростання у родині”.

Свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм, - Рош Га Шана - у 2023 році починається ввечері 15 вересня і закінчується ввечері 17 вересня. Свято відзначається на честь створення світу. За віруваннями юдеїв, в Рош Га Шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене. Тож, з початком нового року починаються десять днів каяття, протягом яких віруючі сподіваються отримати сприятливе рішення, яке буде остаточно затверджене на десятий день - Йом-Кіпур.

Рош Га Шана та Йом-Кіпур - найважливіші єврейські свята. Характерною рисою святкування Рош Га Шана є сурміння у шофар - єврейський ритуальний музичний інструмент, зроблений з рогу тварини (зазвичай барана).В шофар сурмлять у синагогах (це одна із заповідей Тори), щоб спонукати євреїв до каяття напередодні Дня Суду.