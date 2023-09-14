Залужний привітав воїнів-танкістів з їхнім професійним святом: Я вдячний кожному з вас за службу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем танкових військ, наголосивши, що вони - надійна броня всього українського народу.

"14 вересня відзначаємо День танкових військ. Наші воїни-танкісти – це надійна броня всього українського народу. Повсякчас вони виконують бойові завдання у надскладних умовах. Їхні професіоналізм, хоробрість та відданість Батьківщині – безцінні. Сьогодні вони вкотре зустрічають професійне свято на бойових позиціях. Нині кожен танковий екіпаж напоготові мужньо прийняти бій та дати достойну відсіч ворогу на своїй бойовій машині. Я вдячний кожному з вас за службу!" - написав він у телеграм-каналі.