До Умані прибули майже 22 тисячі паломників - ОВА
Станом на ранок четверга до Умані прибули майже 22 тисячі паломників, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"На ранок до міста вже прибули близько 22 тис. паломників. Переважно з Ізраїлю, США та низки європейських країн", - написав Табурець у телеграм-каналі.
"Як місцевих жителів, так і приїжджих закликаємо бути максимально пильними, належно реагувати на повітряні тривоги, дотримуватись правил безпеки та не піддаватися на ворожі маніпуляції. Ми з вами вже знаємо, як росія любить плодити фейки, щоб виправдовувати свої злочинні дії, залякувати та провокувати. Рецепт протидії незмінний: зберігати холодний розум, не панікувати та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - наголосив Табурець.
Як зазначив голова ОВА, "ситуація в Умані стабільна та контрольована. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Разом із українськими правоохоронцями службу в мікрорайоні паломництва вже несуть ізраїльські поліцейські".
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