Для 27% українців під час вибору локації для туристичної поїздки значення має безпека регіону - ДАРТ

Для 27% українців під час вибору локації для туристичної поїздки значення має безпека регіону, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ).

Згідно з даними партнерського дослідження ДАРТ і проєкту UNICEF U-Report Ukraine, більшість респондентів, які подорожують Україною, насамперед звертають увагу на красу природи - 51%, а вже потім на цінову доступність - 46%. Культурна спадщина та історичні пам'ятки цікавлять 36% туристів.

Безпека регіону в умовах повномасштабного вторгнення має значення для 27% опитаних.

Той чи інший регіон заради того, щоб надихнутися автентичною культурою, відвідують 16% мандрівників і стільки ж - заради того, щоб помилуватися популярними "інстаграмними" місцями.

Особливості місцевої кухні цікавлять 13% українців, які подорожують. Крафтові виробництва під час вибору локації для відпочинку мають значення лише для 5% опитаних.

Головним джерелом інформації про майбутнє місце подорожі респонденти назвали інтернет (63%), наступним дієвим інструментом для планування подорожей 49% респондентів вважають соцмережі. Порадами друзів і родичів користується 28% опитаних українців. І зовсім невелика кількість респондентів - 7% - дізнаються інформацію зі ЗМІ.

У ДАРТ звернули увагу на те, що запитання за опитуванням були з можливістю множинного вибору, тому кожна відповідь має відсоток вибору її респондентами.

Більш детально з результатами опитування можна ознайомитися за посиланням.