Сапери виявили уламки ворожого "шахеда" у Криворізькому районі

У Криворізькому районі сапери знайшли і ліквідували бойову частину російського БПЛА типу "шахед", повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На території Новопільської громади - це Криворізький район - під час земляних робіт було знайдено і ліквідовано бойову частину від БПЛА "шахед", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул закликав усіх бути дуже уважними та обережними, у разі виявлення підозрілих предметів не чіпати їх, а дзвонити 101 і 102.