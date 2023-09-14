Події

07:20 14.09.2023

Сапери виявили уламки ворожого "шахеда" у Криворізькому районі

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Сапери виявили уламки ворожого "шахеда" у Криворізькому районі

У Криворізькому районі сапери знайшли і ліквідували бойову частину російського БПЛА типу "шахед", повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На території Новопільської громади - це Криворізький район - під час земляних робіт було знайдено і ліквідовано бойову частину від БПЛА "шахед", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул закликав усіх бути дуже уважними та обережними, у разі виявлення підозрілих предметів не чіпати їх, а дзвонити 101 і 102.

 

 

 

Теги: #кривий_ріг #шахеди

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