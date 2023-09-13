Під час нічної атаки над Одеською областю було збито 32 БПЛА, семеро людей постраждали

Нічна атака ударними дронами на придунайські райони Одеської області в ніч на середу тривала впродовж 4,5 годин, під ударом ворога перебували об'єкти цивільної інфраструктури, унаслідок пожежі, яка виникла, постраждали семеро осіб, повідомляє оперативне командування "Південь" у телеграмі.

"32 БПЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено загоряння на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано. Сімох цивільних водіїв доправлено до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.