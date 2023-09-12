Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким доручено перевірити рішення військово-лікарських експертиз про непридатність до служби

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня "Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України", яким передбачено перевірку в тримісячний термін усіх рішень про непридатність до військової служби, винесених після повномасштабного вторгнення РФ.

Текст відповідного указу глави держави №576/2023 від 12 вересня і самого рішення РНБО опубліковано на сайті президента України. Контроль над виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Кабінету міністрів України забезпечити: у тижневий строк - утворення... робочих груп із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій...; у тримісячний строк - перевірку робочими групами обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій зі встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, ухвалених у період дії правового режиму воєнного стану...; у разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень - ініціювання їх перегляду в установленому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів", - ідеться в тексті рішення РНБО", - заявив Олексій Данілов.

Також Кабміну доручено за два тижні опрацювати питання щодо особливостей перетину державного кордону громадянами України, визнаними непридатними або обмежено придатними до військової служби.

За тиждень доручено розробити та затвердити план підготовки нормативно-правових актів щодо забезпечення ефективності та належного рівня військово-лікарської експертизи в ЗСУ, а також вжити заходів щодо належної організації роботи військово-лікарських комісій.

Міністерствам оборони, охорони здоров'я, цифрової трансформації, низці інших відомств, а також Генштабу ЗСУ доручено "вжити вичерпних заходів щодо вдосконалення системи здійснення медичних оглядів, зокрема допризовників, призовників і військовозобов'язаних" військово-лікарськими комісіями. При цьому мають бути встановлені граничні строки проведення оглядів, ці процеси цифровізовано, персонал комісій навчено, враховано режим роботи лікарів-фахівців та належну оплату їхньої праці, повинно моніторитися навантаження на них.

Національному агентству із запобігання корупції доручено проаналізувати корупційні ризики в діяльності військово-лікарських комісій, за результатами яких в разі потреби внести пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів. Державному бюро розслідувань, МВС, СБУ за участю Офісу генерального прокурора доручено невідкладно вжити заходів щодо викриття правопорушень, зокрема, корупційних, у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи.