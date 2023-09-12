Росія прагне перевести смерть у непомітну реальність репресій на окупованих територіях - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав нідерландських студентів "шукати єдність, друзів, партнерів, однодумців", що, за його словами, важливо і для людей, і для країн.

"Світу дуже бракує єдності... Бракує вміння відчути іншого і зробити іншого своїм союзником. Бракує вміння поставити амбіції на службу спільним цінностям", - сказав він, виступаючи у вівторок перед студентами за допомогою відеозв'язку.

Нині, сказав Зеленський, "світ проходить особливий етап, коли вирішується не лише, чи одні ми десь тут, на сході Європи, збережемо свободу... Нині визначається, чи вдасться зробити геноцидну політику частиною нібито нормальної світової політики".

"Саме це намагається зробити Росія війною проти нас... Зробити геноцид тлом, на якому інші можуть спокійно жити десь у своїх "бульбашках"... Заморозити війну і перевести смерть із шокуючої картинки боїв у майже непомітну реальність щоденних репресій на окупованій території", - зазначив він.

"Чи об'єднаний світ проти цього? Не весь. Поки що не весь. Але ми намагаємося! Це одне з головного, що ми робимо. Україна шукає причини для єдності з різними країнами. Навіть із тими, з якими в нас майже не було відносин протягом десятиліть", - сказав президент.

Він заявив, що Україна будує нові зв'язки, нові партнерства. "Зокрема, і Нідерланди нам у цьому допомагають - ваше лідерство, ваша участь допомагають нам об'єднувати світ заради наших спільних цінностей. І це робить наш захист сильнішим - нашу свободу робить сильнішою", - сказав Зеленський.

"Працюйте разом з іншими. Об'єднуйтеся заради свободи. Заради спільних досягнень, які можуть стати навіть історичними. Подолайте те, що роз'єднує, щоб у будь-якій кризовій ситуації поруч із вами завжди був ваш союзник. Коли це буде вашим умінням на особистому рівні, це незмінно стане і вашою особливою силою на рівні суспільства і на рівні країни", - сказав також він.