Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед - Кулеба після переговорів із Бербок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав у Києві свою німецьку колегу Анналену Бербок і провів із нею переговори щодо розвитку двосторонніх відносин, збільшення коаліції на підтримку Формули миру, нових шляхів експорту зерна та надання озброєння, зокрема далекобійних ракет Taurus.

"Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України.

Міністр висловив вдячність німецькій стороні за потужну оборонну підтримку, яку уряд ФРН надає Україні, зокрема у створенні "повітряного щита" та посиленні танкової міці української армії. Він особливо відзначив ефективність німецьких систем "Гепард", які продемонстрували хороші результати в захисті українських міст і селищ від російського терору.

Кулеба наголосив, що на переговорах ішлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи з боку Росії.

Сторони також обговорили сприяння експорту українського зерна, підготовку до Міжнародного саміту з продовольчої безпеки, гуманітарну програму президента України Володимира Зеленського Grain From Ukraine та підтримку німецькою стороною України на шляху вступу до ЄС.

Міністри особливо наголосили на домовленості працювати спільно заради повернення в Україну викрадених Росією українських дітей. Кулеба висловив особисту вдячність Бербок за її зусилля щодо повернення українських дітей.