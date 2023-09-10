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11:43 10.09.2023

Сили оборони України мають успіх уздовж межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області - ISW

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Сили оборони України мають успіх уздовж межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області - ISW

Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив дані про наступ Сил оборони України на північний захід від Новомайорського, на північний схід і схід від Новопрокопівки і на захід від Вербового в західній частині Запорізької області.

"На геолокованих кадрах, оприлюднених 9 вересня, видно, що українські війська просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вздовж межі Донецької та Запорізької областей, де, як стверджують російські джерела, останніми днями бойові дії активізувалися", - ідеться у звіті ISW з оцінкою російської наступальної кампанії за 9 вересня.

Як додають фахівці інституту, "додаткові геолоковані кадри, оприлюднені 9 вересня, показують, що українські війська також просувалися на північний схід і схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) і на захід від Вербового (20 км на південний схід від Оріхова) на заході Запорізької області".

"9 вересня українські сили підтвердили наступ на межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області, а також заявили про наступ на південь від Бахмута", - нагадують в інституті й відзначають успіхи ЗСУ "на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). "Пов'язаний із Кремлем російський блогер заявив, що українські війська змусили російські війська відійти з Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута)", - зазначає ISW.

Фахівці Інституту вивчення війни також звертають увагу на заяву представника Головного управління військової розвідки України (ГУР) Вадима Скібіцького, який "наголосив на праві України завдавати ударів по критично важливих російських стратегічних і військових об'єктах у тилових районах".

 

Теги: #війна #isw

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