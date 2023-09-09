Події

20:11 09.09.2023

Кількість перетину кордону на виїзд з України перевищила кількість перетину на в'їзд уперше за вісім тижнів

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Кількість перетину кордону на виїзд з України перевищила кількість перетину на в'їзд уперше за вісім тижнів

Кількість перетину кордону України на виїзд за тиждень після початку нового навчального року (з 2 до 8 вересня) перевищила кількість його перетину на в'їзд на 26 тис. після того, як сім попередніх тижнів фіксували приплив у країну, зокрема в останній тиждень серпня на рівні 48 тис.

Згідно з даними Державної прикордонної служби України, оприлюдненими у фейсбуці, перетин на виїзд знизилися до 313 тис. цього тижня з 327 тис. попереднього тижня, тоді як на в'їзд вони впали до 287 тис. із 375 тис.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, за 36-й тиждень року також зменшилась - із 141 тис. до 135 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 653 до 622.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала перевищення кількості тих, хто виїхав з України, над тими, хто в'їхав до неї, на 17,6 тис., тоді як тижнем раніше чистий приплив в Україну через польський кордон становив 25,8 тис.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, скоротилася з 209,0 тис. осіб до 197,8 тис. осіб, тоді як тих, хто виїхав у протилежному напрямку - з 233,8 тис. осіб до 180,2 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 8 вересня 2023 року до Польщі з України прибуло 15,38 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 13,65 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, однак потім знову поновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнуло 223 тис. осіб.

Відтоді й до сьогодні завдяки статистиці семи останніх тижнів літа кількість перетину кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетину на виїзд на 133 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 6 вересня оцінювали в 5,832 млн, а загалом у світі - у 6,202 млн, що на 4 тис. менше, ніж тижнем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,088 млн внутрішньо переміщених осіб.

Перетин західного кордону України, тис:

Дата

із України

зокрема в Польщу

в Україну

зокрема українці

кількість авто

гумвантажівок, од.

08.09

44

26

37

33

19

93

07.09

45

28

37

32

19

76

06.09

43

26

38

34

20

100

05.09

41

26

38

34

19

76

04.09

40

24

40

37

18

70

03.09

49

30

50

46

20

105

02.09

51

30

47

40

20

102

01.09

41

28

45

37

19

74

31.08

49

30

47

42

20

99

30.08

49

29

50

46

21

101

29.08

43

27

50

46

20

103

28.08

43

26

57

52

19

87

27.08

49

30

66

61

21

90

26.08

53

32

60

54

21

99

 

Дані: Держприкордонслужба

 

 

 

Теги: #рф #війна #обстріли

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