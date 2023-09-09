Кількість перетину кордону на виїзд з України перевищила кількість перетину на в'їзд уперше за вісім тижнів
Кількість перетину кордону України на виїзд за тиждень після початку нового навчального року (з 2 до 8 вересня) перевищила кількість його перетину на в'їзд на 26 тис. після того, як сім попередніх тижнів фіксували приплив у країну, зокрема в останній тиждень серпня на рівні 48 тис.
Згідно з даними Державної прикордонної служби України, оприлюдненими у фейсбуці, перетин на виїзд знизилися до 313 тис. цього тижня з 327 тис. попереднього тижня, тоді як на в'їзд вони впали до 287 тис. із 375 тис.
Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, за 36-й тиждень року також зменшилась - із 141 тис. до 135 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 653 до 622.
Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала перевищення кількості тих, хто виїхав з України, над тими, хто в'їхав до неї, на 17,6 тис., тоді як тижнем раніше чистий приплив в Україну через польський кордон становив 25,8 тис.
За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень з України до Польщі, скоротилася з 209,0 тис. осіб до 197,8 тис. осіб, тоді як тих, хто виїхав у протилежному напрямку - з 233,8 тис. осіб до 180,2 тис. осіб.
Загалом від початку війни до 8 вересня 2023 року до Польщі з України прибуло 15,38 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 13,65 млн осіб.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.
Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, однак потім знову поновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнуло 223 тис. осіб.
Відтоді й до сьогодні завдяки статистиці семи останніх тижнів літа кількість перетину кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетину на виїзд на 133 тис. осіб.
Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 6 вересня оцінювали в 5,832 млн, а загалом у світі - у 6,202 млн, що на 4 тис. менше, ніж тижнем раніше.
У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,088 млн внутрішньо переміщених осіб.
Перетин західного кордону України, тис:
|
Дата
|
із України
|
зокрема в Польщу
|
в Україну
|
зокрема українці
|
кількість авто
|
гумвантажівок, од.
|
08.09
|
44
|
26
|
37
|
33
|
19
|
93
|
07.09
|
45
|
28
|
37
|
32
|
19
|
76
|
06.09
|
43
|
26
|
38
|
34
|
20
|
100
|
05.09
|
41
|
26
|
38
|
34
|
19
|
76
|
04.09
|
40
|
24
|
40
|
37
|
18
|
70
|
03.09
|
49
|
30
|
50
|
46
|
20
|
105
|
02.09
|
51
|
30
|
47
|
40
|
20
|
102
|
01.09
|
41
|
28
|
45
|
37
|
19
|
74
|
31.08
|
49
|
30
|
47
|
42
|
20
|
99
|
30.08
|
49
|
29
|
50
|
46
|
21
|
101
|
29.08
|
43
|
27
|
50
|
46
|
20
|
103
|
28.08
|
43
|
26
|
57
|
52
|
19
|
87
|
27.08
|
49
|
30
|
66
|
61
|
21
|
90
|
26.08
|
53
|
32
|
60
|
54
|
21
|
99
Дані: Держприкордонслужба