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14:29 09.09.2023

Мішель - РФ на G20: Нападати на українські порти і пропонувати в дар Африці 1 млн тонн зерна - це цинізм і пародія на щедрість

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Мішель - РФ на G20: Нападати на українські порти і пропонувати в дар Африці 1 млн тонн зерна - це цинізм і пародія на щедрість

Президент Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи на зустрічі лідерів G20 у Нью-Делі (Індія), відкрито звинуватив представника Росії - міністра закордонних справ Сергія Лаврова в цинізмі та пародії на щедрість, коли РФ бомбардує українську портову інфраструктуру та пропонує у дар країнам Африки 1 млн тонн зерна.

Виступаючи на відкритті сесії G20, Мішель нагадав про Чорноморську зернову ініціативу, з якої РФ вийшла ще в липні. "І який цинізм, пане російський представник, що ви цього не ухвалили, тому що ви не лише вирішили вийти з цієї угоди щодо Чорного моря, а й водночас нападаєте на портову інфраструктуру. Ви блокуєте порти, які дають вихід до Чорного моря і навіть до Дунаю. І на довершення всього, Росія пропонує 1 мільйон тонн зерна африканським країнам як пародію на щедрість. Який цинізм і презирство до африканських країн, коли ми знаємо, що Чорноморська угода дотепер поставила понад 30 мільйонів тонн експорту, здебільшого до найуразливіших країн. І що Лінії солідарності, альтернативні маршрути, розроблені ЄС, уже дали змогу експортувати 40 мільйонів тонн зерна. Запропонували 1 мільйон тонн - наче це подарунок. Це абсолютно жахливий цинізм. З іншого боку, є ті, хто справді бореться за те, щоб прийти на допомогу найкрихкішим і найуразливішим групам населення", - наводить слова президента Євроради його пресслужба.

Мішель наголосив, що війна, яку розв'язав проти України постійний член Ради Безпеки ООН (РФ - постійний член РБ ООН), "випробовує світ, який ґрунтується на правилах та є спадщиною Статуту ООН, що вважає суверенітет і територіальну цілісність принципами, які гарантують мир, безпеку і стабільність".

"На одній Землі ми хочемо кращого майбутнього для поколінь, які підуть за нами. Ми маємо боротися за мир із природою, боротися зі зміною клімату. Але ми також маємо боротися з тими, хто абсолютно безвідповідально розв'язує війни. Це має наслідки, що виходять за рамки безпеки європейського континенту. Це має вплив у всьому світі. Це впливає на енергетику, інфляцію і погіршує енергетичну безпеку", - сказав він.

У зв'язку з цим Мішель наголосив, що саме через це ЄС "твердо підтримує Статут ООН і справедливий мир, запропонований президентом Зеленським".

Як відомо, РФ на зустрічі лідерів G20 представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Теги: #рф #зерно #g20 #мішель

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