У Марокко під час землетрусу загинули близько 300 осіб через обвал будівель

У центральному Марокко стався сильний землетрус магнітудою 6,8, унаслідок якого загинули щонайменше 296 осіб, повідомляє BBC News.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, люди загинули в Марракеші та кількох районах на південь. "Згідно з попереднім звітом, унаслідок землетрусу загинули 296 людей у провінціях і муніципалітетах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азілал, Чічауа і Тарудант", - ідеться в заяві, водночас додають, що 153 особи дістали поранення та були госпіталізовані.

За даними Геологічної служби США, епіцентр був розташований у горах Високий Атлас, за 71 км (44 милі) на північний захід від Марракеша, на глибині 18,5 км. Землетрус стався о 23:11 за місцевим часом (22:11 за Гринвічем). Через 19 хвилин стався повторний поштовх силою 4,9 бала.

У кількох відеороликах у мережі X (Tвіттер) показано, як руйнуються будівлі, але їхнє місцезнаходження не вдалося визначити, пише BBC News. Повідомляють, що місцеві жителі вирішили залишатися поза своїми будинками на випадок, якщо потужні поштовхи будуть повторюватися.