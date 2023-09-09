

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Королівством Саудівська Аравія на продовження їхнього діалогу, започаткованого під час двосторонньої зустрічі в Джидді 19 травня поточного року.

Зеленський висловив подяку наслідному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за послідовну підтримку всіх мирних зусиль.

Президент окремо відзначив успішне проведення в Саудівській Аравії 5 серпня цього року другої зустрічі радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу щодо ключових засад сталого та справедливого миру в Україні.

