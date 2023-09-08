На третьому Саміті перших леді та джентльменів підписано 25 меморандумів про медичне партнерство

Одразу 25 меморандумів про медичне партнерство між українськими та іноземними лікувальними закладами підписали 14 міністрів охорони здоров'я і глава МОЗ України Віктор Ляшко в рамках третього Саміту перших леді та джентльменів.

Як повідомляється на сайті президента України, засновниця Саміту, перша леді Олена Зеленська наголосила, що РФ постійно обстрілює територію нашої країни та пошкодила 1427 лікарень, і для українських медичних закладів дуже важливо мати надійних друзів, які допоможуть з обладнанням чи напрацюваннями. За її словами, медзаклади України з їхнім нинішнім досвідом порятунку життів в екстремальних умовах також мають чим поділитися зі світом.

Партнерами українських лікарень стали вісім французьких медзакладів, по два - з Литви, Латвії, Молдови та Північної Македонії, а також провідні лікарні Польщі, Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Швеції, Іспанії, Канади, Ізраїлю та Нідерландів. З українського боку партнерами виступлять лікувальні заклади Київської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Тернопільської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Дитячі лікарні уклали партнерство з медзакладами Данії, Нідерландів, Ізраїлю, Іспанії, Латвії, Польщі, Франції. Реабілітаційні центри співпрацюватимуть із литовськими, латвійськими та шведськими установами. Медзаклади, що надають послуги з психічного здоров'я, уклали партнерство з лікарнями Франції, Північної Македонії та Канади. Університетські та багатопрофільні лікарні співпрацюватимуть із медзакладами Австрії, Ірландії, Естонії, Північної Македонії та Молдови.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко подякував Зеленській та Саміту за увагу до охорони здоров'я та конкретні результати в цьому напрямі. "Понад 13 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги, сотні одиниць обладнання, медичних автомобілів - кожен Саміт приносить конкретну підтримку медичним закладам України", - зазначив він під час виступу на заході.

Ляшко також зазначив, що у спільній заяві міністрів 14 країн окреслено чотири головні напрями співпраці: робота над ментальним здоров'ям; медичне партнерство; розвиток кадрового ресурсу; турбота про ментальне здоров'я медпрацівників.