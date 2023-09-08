Події

09:53 08.09.2023

Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, одна людина загинула

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Окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі, одна людина загинула

Російські окупанти завдали ракетного удару по адміністративній будівлі в Кривому Розі Дніпропетровської області, за попередньою інформацією, одна людина загинула, дев'ятеро постраждали, ще трьох дістали з-під завалів, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Приліт у Кривому Розі. Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, один загиблий та дев'ятеро постраждалих. Трьох дістали з-під завалів", - написав Лисак у телеграм-каналі в п'ятницю.

Унаслідок удару виникло загоряння гаражів, вогонь охопив площу 200 кв. м. Інформацію уточнюють.

 

Теги: #кривий_ріг #обстріли #дніпропетровська_область

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