Відповіддю на російський терор має бути консолідація світу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку всім, хто засудив ракетний удар по ринку у Костянтинівці.

"На цей момент у Костянтинівці Донецької області після удару російських терористів - понад 30 поранених, 16 людей убито. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, хто втратив близьких", - сказав він у відеозверненні в середу.

За словами Зеленського, "на місці удару працювали всі служби, розбирали завали, рятували людей".

"Я вдячний усьому світу, хто засудив цей черговий вияв російського зла і підтримує Україну, наших людей. І дуже важливо, щоб відповіддю на російський терор була винятково ще більша консолідація світу. Кожен вияв такої консолідації реально допомагає рятувати життя", - заявив він.

