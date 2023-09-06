Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що вимагає "термінового і професійного розслідування" походження уламків безпілотника, які було виявлено на території його країни, передає румунський новинний телеканал Digi24.

"Президент пояснив, що він "вимагає провести термінове і професійне розслідування походження цих уламків (БПЛА, виявлених на території Румунії - ІФ-У), а також часу й обставин їх потрапляння на румунську територію", - цитує президента Digi24.

Водночас Йоганніс наголосив, що "якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, то така ситуація буде абсолютно неприйнятною і означатиме серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності Румунії, держави-союзника по НАТО".

Президент Румунії наголосив, що вони постійно контактують із союзниками по НАТО, і запевнив, що його країна дуже добре захищена в рамках альянсу.

Як повідомлялося, у МЗС України в понеділок повідомили з посиланням на Держприкордонслужбу, що під час атаки на українські порти на Дунаї в ніч на 4 вересня російські Shahed упали на території Румунії, і додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.

Водночас у румунському Міноборони цю інформацію заперечували, заявляючи, що російські дрони не становили прямої військової загрози для Румунії. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed на румунській території.