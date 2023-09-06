Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", - написав він у телеграмі.

За його словами, "Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", - зазначив президент.

Глава держави висловив співчуття всім, хто втратив рідних.