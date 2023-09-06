У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки поранено двох людей, постраждав об'єкт цивільної інфраструктури

Унаслідок ранкової ракетної атаки на Запоріжжі поранено двох працівників підприємства - об'єкта цивільної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Сьогодні, о 10:24, ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства", - написав він у телеграм-каналі в середу.

На місці працюють відповідні служби.