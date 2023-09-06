Події

07:24 06.09.2023

Сили оборони стримували ворога на п'яти напрямках, відбулося близько 30 бойових зіткнень

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Сили оборони стримували ворога на п'яти напрямках, відбулося близько 30 бойових зіткнень

Ворог намагався атакувати на п'яти напрямках - протягом доби відбулося 28 бойових зіткнень, інформував Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 середи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Сидорівки Сумської області та Ветеринарного - Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На куп'янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане Харківської області.

На лиманському напрямку сили оборони відбили атаки противника неподалік Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів у Білогорівки Луганської області, Торського, Сіверського, Спірного Донецької області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів, постраждали щонайменше 8 населених пунктів.

На бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки противника біля Залізнянського, Кліщіївки, Білої Гори Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки Донецької області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки, артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На запорізькому напрямку сили оборони відбили атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах Мала Токмачка, Роботине, Оріхів, Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару у Михайлівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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