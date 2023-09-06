Російські БпЛА майже три години атакували Ізмаїльський район Одеської області, одна людина загинула, є руйнування



Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками, унаслідок чого загинула людина, є руйнування припортової інфраструктури, інформував голова військової обладміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який дістав важкі поранення, помер у лікарні", - написав він у Телеграм-каналі.

За даними ОВА, у кількох населених пунктах зафіксовано руйнування і пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

