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15:02 05.09.2023

Подоляк про заяву ООН щодо відсутності достатніх доказів геноциду РФ в Україні: "Росіяни прийшли вбивати нас по-доброму, масово"

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Подоляк про заяву ООН щодо відсутності достатніх доказів геноциду РФ в Україні: "Росіяни прийшли вбивати нас по-доброму, масово"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував заяву голови Комісії ООН з розслідування злочинів РФ в Україні Еріка Мьосе щодо відсутності достатніх доказів геноцидних дій із боку Росії.

Як написав Подоляк у своєму твіттері, така позиція ООН "порівнянна з політичною беззубістю і є непрямим заохоченням злочинця".

"Цього разу комісар Ерік Мьосе, голова Комісії ООН прямо говорить, що не бачить наміру вчинити геноцидні злочини з боку Росії проти українських громадян", - написав він.

"Абсолютно вірно, тому що росіяни прийшли вбивати нас... "по-доброму", масово. Саме українців, але без умислу. І ракети щоночі "по-доброму" летять у міста. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозу, абсолютно випадкова. І повномасштабна війна протягом 560 з гаком днів із сотнями стертих із лиця землі українських міст і сіл - строго в межах допустимого "негеноциду". І офіційні заклики "убий українця!" - без навмисності. І тортури у фільтраційних таборах із примусом до відмови від української ідентичності та нав'язування російської - теж із любов'ю. Міністерство любові", - додав Подоляк.

З погляду ООН, як зазначив радник глави Офісу президента, "про геноцид могло б ітися, якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна, покірно віддавали свої голови російському солдату, щоб він їх відрізав, масово, для протоколу".

"В іншому разі це просто "правильна війна", де трошки ріжуть, палять, ґвалтують за національно-державною ознакою. І нехай продовжують, так, пане Мьосе? Мають право, бо ООН це заохочує, так?" - запитав Подоляк.

Як повідомлялося, 4 вересня голова Спецкомісії ООН Ерік Мьосе заявив, що в організації не побачили достатніх доказів наміру РФ вести геноцидну війну проти українського народу, але саме розслідування триватиме.

 

Теги: #геноцид #оон #подоляк

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