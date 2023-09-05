Події

07:07 05.09.2023

Президент нагородив військових оперативного угруповання "Донецьк"

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Президент України Володимир Зеленський нагородив українських військових, які відзначилися в боях за Україну в складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк", повідомила пресслужба глави держави.

Як повідомляється, у межах робочої поїздки на Донеччину Зеленський вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" відбивають вторгнення ворога.

"Потужні люди, які захищають нашу державу. Шановні панове офіцери, солдати, – усі, хто захищає, ризикуючи собою, життя України. Я хочу вас усіх сьогодні привітати, подякувати вам, потиснути руки. Подякувати вашим батькам за те, що ви робите, за те, що ви є", - сказав президент під час нагородження.

Орденом "Золота Зірка" з присвоєнням звання Героя України Зеленський нагородив командира 36-ї окремої бригади морської піхоти командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України Віктора Сікозу.

Водночас президент нагородив орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів "За мужність" ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня захисників і захисниць, які виявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Глава держави також побажав військовослужбовцям здоров'я та якнайшвидшої перемоги.

"Пишаюся, що в нас у державі є такі звичайні, але при цьому героїчні люди. Завдяки вам тут точно залишиться Україна. І це важливо для всіх майбутніх поколінь. Слава Україні!" - додав Зеленський.

 

 

 

Теги: #герой #нагородження #зеленський

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