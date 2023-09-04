В Умані на Рош Гашана запровадять обмеження, зокрема заборонять продаж алкоголю

У мікрорайоні Умані, де проживатимуть прочани-хасиди на Рош Гашана, запровадять декілька обмежень, зокрема заборонять продавати алкоголь, повідомляє Уманська міська рада.

Як повідомляють на сторінці міськради у фейсбуці, у період із 9 до 22 вересня в мікрорайоні заборонять продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (крім лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів і дезінфекційних засобів); продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, які створюють шумовий ефект; а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

У міськраді зазначають, що обмеження запроваджують для безпечного святкування Рош Гашана в умовах воєнного стану.

У 2023 році Рош Гашана (єврейський Новий рік) святкуватимуть із 15 до 17 вересня.