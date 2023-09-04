Саміт перших леді та джентльменів буде присвячений темі ментального здоров'я і збере представників із десятків країн - Зеленська

Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві 6 вересня, буде присвячений темі ментального здоров'я і збере представників із десятків країн світу, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"Країн (буде - ІФ-У) дуже багато, декілька десятків. Буде різний (змішаний - ІФ-У) формат... Представники різних недержавних організацій, клінік, міністерств здоров'я різних країн, експерти... Скільки буде і хто приїде, розповісти не можу з міркувань безпеки", - розповіла вона в понеділок на пресконференції на тему 3-го Саміту перших леді та джентльменів.

Цьогоріч, за словами Зеленської, захід буде присвячений темі ментального здоров'я. "Ця тема є найгарячішою в усьому світі, і для нашої країни ця тема дуже важлива. В умовах атак, війни, зростання кількості поранених, постраждалих, в умовах постійного стресу, наше суспільство потребує нових рішень у цій сфері", - сказала вона.

Сам саміт передбачає три панелі, перша з яких вступна до тематики ментального здоров'я, друга буде присвячена викликам у сфері ментального здоров'я, пов'язаним із війною і третя буде присвячена молодому поколінню українців.

Окрім того, як зазначила перша леді, буде презентовано програму медичного партнерства Mental Stage, озвучено нові ідеї щодо роботи та розвитку сервісу ментального здоров'я, а також продемонстровано результати дослідження ментального здоров'я людей з 11 країн світу, яке було проведено за запитом України британською компанією Alligator Solutions.

Як головний модератор саміту виступить британський актор, письменник і драматург Стівен Фрай, який упродовж багатьох років практикує допомогу людям та залучений до низки соціальних проєктів.

Як наголосила Зеленська, цього року Україна впевнено рухається до того, щоб Саміт перших леді та джентльменів "став назавжди українським і назавжди в Києві".

"Тому що були різні пропозиції від моїх колег з інших країн, що давайте проведемо саміт у нас, що ми готові, що нам формат подобається. Але ми вважаємо, що Україна в цьому випадку має встановлювати й утримувати своє лідерство", - зазначила вона.

За її словами, в рамках 3-го саміту буде організовано пошук коштів на гуманітарні та медичні потреби України. При цьому, вона нагадала, що в рамках минулорічного саміту вдалося зібрати кошти на 92 реанімобілі.

Як зі свого боку зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Саміт перших леді та джентльменів є повноцінним інструментом зовнішньої політики.

"Цей саміт (як і попередні - ІФ-У) матиме дуже важливі наслідки для зміцнення репутації України у світі, яка не тільки воює, а й дбає про проблеми глобального масштабу, тому що ментальне здоров'я - це не тільки наш сьогодні клопіт, це дійсно тема глобального виміру", - сказав він.