Події

19:18 04.09.2023

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику

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Українська авіація завдала 13 ударів по противнику

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику, ракетники й артилеристи знешкодили 11 артилерійських точок на позиціях і 4 пункти управління ворога, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок увечері.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях і 4 пункти управління противника.

 

Теги: #авіація #генштаб_зсу

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