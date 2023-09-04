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16:11 04.09.2023

Найближчі дні в Україні будуть теплими та без опадів, ночі стануть холоднішими

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Найближчі дні в Україні будуть теплими та без опадів, ночі стануть холоднішими

 В Україні у вівторок, 5 вересня, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південних і південно-східних областях уночі 14-19°, вдень 24-29°.

У Києві 5 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 5 вересня найвища температура була +30,5° у 2008 р., найнижча +3,3° у 1901-му і 1906 рр.

У середу, 6 вересня, в Україні без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві 6 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 6 вересня 25-27°.

Теги: #погода

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