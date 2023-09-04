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13:56 04.09.2023

Заступник голови Офісу президента Смирнов: Упевнений, що знайдемо компроміс в ефективній моделі трибуналу і підтримаємо рішення Генасамблеї ООН

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Заступник голови Офісу президента Смирнов: Упевнений, що знайдемо компроміс в ефективній моделі трибуналу і підтримаємо рішення Генасамблеї ООН

Україна сподівається на продуктивну роботу засідання Core Group у середині вересня в Гаазі (Нідерланди) щодо пошуку компромісу у створенні ефективної моделі трибуналу із притягнення найвищого військово-політичного керівництва РФ до відповідальності за злочин агресії, повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Смирнов зазначив, що крапку в дискусії щодо формату трибуналу поставлено тільки під можливістю створення гібридного трибуналу як частини судової системи України, оскільки для України це неприйнятно.

"Якщо говоримо про створення трибуналу в міжнародно визнаній юрисдикції, авторитетній, зі сталою системою права, то, наприклад, це можуть бути ті самі Нідерланди та Гаага як світова столиця міжнародного права", - наголосив заступник голови Офісу президента.

Водночас він пояснив, що навіть якщо уряд Нідерландів погодиться на створення такого трибуналу, усе це потрібно "накривати" резолюцією Генасамблеї ООН на підтримку цього трибуналу.

"Це дипломатичним шляхом швидше "розв'яже руки" багатьом країнам в ратифікації міждержавних угод між Нідерландами й ними", - додав Смирнов.

Відповідаючи на запитання про те, які в України надії на майбутнє засідання Core Group, Смирнов сказав: "Засідання заплановане на середину вересня в Гаазі. Сподівання на продуктивну роботу Core Group, звісно, є. В робочих комунікаціях із нашими колегами, які фізично беруть участь у засіданнях групи, я довів завдання, що до кінця цього року ми разом з міжнародними партнерами маємо вийти на точку компромісу".

"Треба дати чіткий зрозумілий сигнал громадянам України, нашим воїнам, що світ готовий переслідувати за цей жахливий злочин", - акцентував увагу заступник голови Офісу президента.

Також Смирнов розповів, що певний час українська сторона намагалася не робити публічною проблему скепсису США, Великої Британії, Франції та Німеччини щодо версії створення трибуналу через рішення Генасамблеї ООН через побоювання ревізій військових кампаній, у яких вони брали участь.

"Але ми все одно знайдемо компроміс, упевнений у цьому. Й обов'язково проголосуємо рішення Генасамблеї ООН на підтримку компромісної та ефективної моделі. Інтернаціоналізованої чи ні", - заявив заступник глави Офісу президента.

Смирнов уточнив, що не бачить ознак конфлікту в публічності заяв про скепсис низки країн.

"Я не бачу ознак конфлікту, я бачу ознаки юридичної дискусії, тривалої, місцями дуже гострої дискусії, але це точно не конфлікт. Наші міжнародні партнери, які є скептиками створення трибуналу через рішення Генасамблеї ООН, чують нас і наші аргументи щодо неможливості створення гібридного трибуналу як частини судової системи України. Вони це теж розуміють. У них є певні побоювання, у нас є застереження, але ми не зупиняємося і шукаємо компроміс", - підсумував Смирнов.

Теги: #смирнов #генасамблея_оон #офіс_президента

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