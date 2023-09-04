Сили оборони ліквідували 460 окупантів і 37 БПЛА за добу

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів, чотири танки, 14 бронемашин, 29 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 37 безпілотників, одну одиницю водного транспорту, 53 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 265120 (+460) осіб, танків - 4480 (+4) од, бойових броньованих машин - 8663 (+14) од, артилерійських систем - 5611 (+29) од, РСЗВ - 741 (+2) од, засобів ППО - 503 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4481 (+37), крилаті ракети - 1447 (+0), кораблі/катери - 19 (+1) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8149 (+47) од, спеціальна техніка - 847 (+6)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.