Сили ППО знищили 17 ударних БПЛА над Одещиною під час нічної атаки, обійшлося без постраждалих

Сили протиповітряної оборони ліквідували в ніч на понеділок 17 ударних безпілотників, проте зафіксовано влучення в Ізмаїльському районі, пошкоджено складські та виробничі будівлі, обійшлося без жертв і постраждалих, повідомляє голова військової обладміністрації (ОВА) Олег Кіпер у понеділок уранці.

Також пошкоджень зазнала сільгосптехніка та обладнання промислових підприємств.

"Через влучення уламків, унаслідок збиття, виникло кілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на сьому годину вогонь ліквідовано", - написав Кіпер.

"На місці продовжують роботу всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян", - підсумував він.

Як повідомляла раніше керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, російські окупанти в ніч проти понеділка атакували південну частину Одещини ударними безпілотниками типу "Шахед", повітряна тривога тривала понад 3,5 години, тактика повторилася майже повністю щодо попередньої ночі. Окупанти здійснювали атаки "хвилями", є влучання в цивільну інфраструктуру.