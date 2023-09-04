Уночі ворог атакував Одещину ударними БПЛА, є влучання в цивільну інфраструктуру, інформація про постраждалих уточнюється

Російські окупанти в ніч на понеділок атакували південну частину Одещини ударними безпілотниками типу "Шахед", повітряна тривога тривала понад 3,5 години, є влучання в цивільну інфраструктуру, інформація щодо атаки та її наслідків уточнюється, повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Тактика повторилася майже повністю щодо попередньої ночі (...). Під ударом цивільна інфраструктура. Абсолютна більшість безпілотників знищена силами ППО. Остаточні цифри уточнюються. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру, є пошкоджені будівлі. Уточнюється інформація про постраждалих", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що атака здійснювалася в кілька хвиль.