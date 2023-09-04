Події

07:40 04.09.2023

Уночі ворог атакував Одещину ударними БПЛА, є влучання в цивільну інфраструктуру, інформація про постраждалих уточнюється

1 хв читати
Уночі ворог атакував Одещину ударними БПЛА, є влучання в цивільну інфраструктуру, інформація про постраждалих уточнюється

Російські окупанти в ніч на понеділок атакували південну частину Одещини ударними безпілотниками типу "Шахед", повітряна тривога тривала понад 3,5 години, є влучання в цивільну інфраструктуру, інформація щодо атаки та її наслідків уточнюється, повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Тактика повторилася майже повністю щодо попередньої ночі (...). Під ударом цивільна інфраструктура. Абсолютна більшість безпілотників знищена силами ППО. Остаточні цифри уточнюються. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру, є пошкоджені будівлі. Уточнюється інформація про постраждалих", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що атака здійснювалася в кілька хвиль.

 

 

 

Теги: #одеська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 04.09.2023
Один мешканець Донеччини загинув і ще трьох поранено в результаті ворожих обстрілів за добу

Один мешканець Донеччини загинув і ще трьох поранено в результаті ворожих обстрілів за добу

07:47 04.09.2023
Сили ППО знищили 17 ударних БПЛА над Одещиною під час нічної атаки, обійшлося без постраждалих

Сили ППО знищили 17 ударних БПЛА над Одещиною під час нічної атаки, обійшлося без постраждалих

04:08 04.09.2023
Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини пошкоджено п'ять приватних будинків - ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини пошкоджено п'ять приватних будинків - ОВА

00:16 04.09.2023
Президент Молдови засудила російські атаки на портову інфраструктуру Одещини

Президент Молдови засудила російські атаки на портову інфраструктуру Одещини

19:54 03.09.2023
Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

19:10 03.09.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

16:05 03.09.2023
Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 прикордонних сіл, поранено двох мирних жителів

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 прикордонних сіл, поранено двох мирних жителів

10:09 03.09.2023
Через обстріли в кількох громадах Донеччини зруйновано приватні будинки, пошкоджено цвинтар, є жертви

Через обстріли в кількох громадах Донеччини зруйновано приватні будинки, пошкоджено цвинтар, є жертви

09:39 03.09.2023
Росіяни понад три години атакували дронами припортову інфраструктуру Одеської області, двоє співробітників порту госпіталізовані

Росіяни понад три години атакували дронами припортову інфраструктуру Одеської області, двоє співробітників порту госпіталізовані

08:52 03.09.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 460 окупантів і 37 БПЛА за добу

ПВК "Схід" ліквідувало шість БПЛА над Дніпропетровською областю вночі

Сили ППО знищили 17 ударних БПЛА над Одещиною під час нічної атаки, обійшлося без постраждалих

У ГУР Міноборони розкрили подробиці спецоперації щодо передачі гелікоптера Мі-8 російським пілотом в Україну

Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони ліквідували 460 окупантів і 37 БПЛА за добу

ПВК "Схід" ліквідувало шість БПЛА над Дніпропетровською областю вночі

Окупанти завдали 78 авіаударів по Україні за добу

ЗС України продовжують наступ на мелітопольському напрямку, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень

4 вересня: Яке сьогодні свято

Сили оборони ліквідували 249 окупантів на Таврійському напрямку за добу – Тарнавський

У ГУР Міноборони розкрили подробиці спецоперації щодо передачі гелікоптера Мі-8 російським пілотом в Україну

Рада цього тижня проведе голосування за відновлення декларування у погодженому з партнерами форматі - Арахамія

Посли G7 наголошують на важливості збереження винятків щодо оприлюднення інформації про декларування активів лише для чиновників, які беруть участь у бойових діях

Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони про електронне декларування, про PEP-ів та зміни до закону про нацменшини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА