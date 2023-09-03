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22:35 03.09.2023

Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони про електронне декларування, про PEP-ів та зміни до закону про нацменшини

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Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони про електронне декларування, про PEP-ів та зміни до закону про нацменшини

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони, необхідні для відкриття переговорів щодо членства в ЄС.
"Закон про поновлення електронного декларування. Зміни до закону про національні меншини, закон про PEP - Politically Exposed Persons - політично значущих осіб", - назвав він закони у відеозверненні в неділю.
"Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію", - сказав Зеленський.

 

Теги: #україна #закони #зеленський

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