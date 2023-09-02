Події

22:02 02.09.2023

Канада навчатиме українських суддів і судових аудиторів для протидії корупції

1 хв читати
Канада навчатиме українських суддів і судових аудиторів для протидії корупції

Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні, наприклад, шляхом навчання суддів і судових аудиторів, повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць, передає CBCNews.

"Вони визнають, що це дуже важлива реформа; вони знають, що це одна з умов вступу до ЄС", - сказала посол, додавши: "Ми кидаємо виклик Україні, ми підтримуємо Україну".

Крім того, за словами Цмоць, західні країни, зокрема Канада, надають Україні технічну допомогу, щоб забезпечити приплив приватного капіталу в країну після війни.

"Ми працюємо з ними над тим, як забезпечити прозорий інвестиційний клімат", - сказала пані посол. "Це безумовно є пріоритетом на всіх рівнях влади".

 

 

 

Теги: #канада #навчання #аудитори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 01.09.2023
Уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які наразі не в Україні - Шмигаль

Уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які наразі не в Україні - Шмигаль

12:06 31.08.2023
Ігнат: Сподіваємося, що друга і третя групи незабаром вирушать навчатися на літаках F-16

Ігнат: Сподіваємося, що друга і третя групи незабаром вирушать навчатися на літаках F-16

12:47 29.08.2023
На балтійському узбережжі в Литві відбудуться артилерійські навчання НАТО

На балтійському узбережжі в Литві відбудуться артилерійські навчання НАТО

21:20 27.08.2023
Румунія очікує підписання протоколів для початку навчання українських пілотів на F-16

Румунія очікує підписання протоколів для початку навчання українських пілотів на F-16

10:57 27.08.2023
В Ізраїль на навчання вирушить 25 представників МВС України та фонду Притули - посол

В Ізраїль на навчання вирушить 25 представників МВС України та фонду Притули - посол

00:16 26.08.2023
Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

Україна розпочала переговори з Канадою щодо двостороннього документу про гарантії безпеки - Єрмак

22:45 24.08.2023
Канада призначила нового посла в Україні

Канада призначила нового посла в Україні

22:10 24.08.2023
Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

Зеленський і Трюдо можуть зустрітися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН

20:18 24.08.2023
Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США

Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США

20:54 23.08.2023
Канада внесла до санкційних списків щодо РФ 29 структур ОПК, фінансової сфери та ядерної галузі

Канада внесла до санкційних списків щодо РФ 29 структур ОПК, фінансової сфери та ядерної галузі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна після війни буде країною інших правил

Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

У Шевченківському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Коломойському

Посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення Нобелівської премії - заява фонду

Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми на понад 0,5 млрд грн - СБУ та БЕБ

ОСТАННЄ

Україна після війни буде країною інших правил

Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топкорупціонерів

Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у понад 500 млн грн

Російські війська завдали удару по Вугледару - загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення

ООН за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення "зернової угоди"

ДТЕК увів у роботу після ремонту два енергоблоки ТЕС загальною потужністю майже 400 МВт

Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад

Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку визначатиме МОН - Данілов

ПриватБанк попередив про регламентні роботи в ніч на неділю

Із понеділка в "Дії" стануть доступними ще чотири соціальні сервіси, зокрема сервіс із усиновлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА