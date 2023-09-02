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14:17 02.09.2023

Посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення Нобелівської премії - заява фонду

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Посли Росії, Білорусі та Ірану не будуть запрошені на церемонію вручення Нобелівської премії - заява фонду

Нобелівський фонд (Nobelstiftelsen) вирішив відкликати запрошення на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі послам РФ, Білорусі та Ірану, йдеться в заяві комітету.

"...Ми вважаємо важливим і правильним максимально поширювати цінності та ідеї, за які виступає Нобелівська премія, - наприклад, торік, коли премію миру присудили борцям за права людини з Росії та Білорусі, а також українцям, які займаються документуванням російських воєнних злочинів...", - ідеться в тексті заяви, опублікованої на сайті в суботу.

"Ми визнаємо гостру реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це повідомлення. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток зі звичайної практики - не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Як і раніше, всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло", - наголошують у фонді.

Раніше Нобелівський фонд на своєму сайті оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції, на бенкет з нагоди вручення Нобелівських премій цього року в Стокгольмі. В українському МЗС засудили рішення Нобелівського фонду запросити російських і білоруських послів на церемонію з нагоди вручення Нобелівських премій попри розв'язану проти України війну.

 

Теги: #нобелівськаї_премїя

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