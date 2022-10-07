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17:07 07.10.2022

Українська організація, яка здобула Нобелівську премію миру, закликала до реформування ООН

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Українська організація, яка здобула Нобелівську премію миру, закликала до реформування ООН

ООН та держави-учасниці мають провести реформу системи міжнародної безпеки та створити гарантії для всіх держав, заявила Олександра Матвійчук, голова організації "Центр громадянських свобод", яка стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року.

"Наразі говорять армії, тому що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути. Можливо, нас слухали на Комітеті ООН з прав людини, але точно не в тих залах, де ухвалюють рішення люди при владі. Якщо ми не хочемо жити у світі, де правила визначає той, хто має більш потужний військовий потенціал, а не верховенство права, такий стан речей належить змінити", - написала Матвійчук у соцмережі "Фейсбук".

Насамперед вона закликала ООН та держави-учасниці провести реформу міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії для всіх країн та їхніх громадян незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності.

"Росію має бути виключено із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН", - наголосила Матвійчук.

Також вона відзначила необхідність вирішити проблему "прогалин у відповідальності" та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів.

"Без цього стійкий мир у нашому регіоні неможливий. Варто створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності", - впевнена вона.

"Весь мій 20-річний досвід боротьби за свободу та права людини переконливо говорить, що звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони собі думають. Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН", - додала Матвійчук.

 

Теги: #матвійчук #нобелівськаї_премїя #цгс

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