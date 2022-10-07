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14:29 07.10.2022

Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив війні в Україні – Подоляк про Нобелівську премію миру

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Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив війні в Україні – Подоляк про Нобелівську премію миру

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає недоречним присудження представникам Білорусі та РФ Нобелівської премії миру 2022 року.

"У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні", - написав Подоляк у твіттері в п'ятницю.

"Нобель цього року просто "супер", - зіронізував він.

Як повідомлялося, Нобелівську премію миру 2022 року присудили білоруському правозахиснику Олесю Біляцькому, правозахисному центру "Меморіал" (РФ), а також українській організації "Центр громадянських свобод". У нобелівському комітеті пояснили, що премію їм вручили за те, "що протягом багатьох років вони просували право критикувати владу та захищати основні права громадян". Згідно з пресрелізом комітету, кожному лауреату присудили по третині від суми премії.

 

Теги: #нобелівськаї_премїя #подоляк

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