Боррель про Нобелівську премію миру: це знак надії та світла серед темряви репресій в РФ і Білорусі та війни проти України

У зв'язку з присудженням Нобелівської премії миру правозахисникам - українському "Центру Громадянських свобод", російському "Меморіалу" і білорусу Олесю Беляцькому Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій назвав це рішення "знаком надії та світла серед темряви репресій в Росії та в Білорусі і війни РФ проти України.

Текст заяви поширений в суботу в Брюсселі зовнішньою дипломатичною службою ЄС.

"Рішення про присудження Нобелівської премії миру цього року цим поборникам демократії та прав людини є знаком надії та світла серед темряви внутрішніх репресій в Росії та Білорусі і незаконної агресивної війни Росії проти України", - дав оцінку рішенню Нобелівського комітету Боррель.

У зв'язку з цим він зазначив, що Європейський Союз вітає це рішення і "тепло вітає лауреатів з цим престижним визнанням їх невтомної та безцінної праці".

Боррель наголосив, що "Центр громадянських свобод є важливим членом сильного і динамічного українського громадянського суспільства, що просуває права людини, верховенство права і демократію в Україні". "З початку агресивної війни Росії Центр у тісній співпраці з міжнародними партнерами брав активну участь у діяльності з притягнення до відповідальності за російські військові злочини в Україні, зокрема, з ідентифікації та документування. Ця робота матиме ключове значення для притягнення до відповідальності Росії, її політичного керівництва і всіх, хто причетний до порушень міжнародного права", - переконаний високий представник ЄС.

Про білоруса Беляцького Боррель нагадав, що він є правозахисником і засновником Правозахисного центру "Весна", який останні 30 років бореться за права людини в Білорусі, зокрема за політв'язнів. "Тяжкохворий Алесь Беляцький перебуває в ув'язненні з 14 липня 2021 року, йому загрожує 12 років позбавлення волі. Він є одним із понад 1300 політв'язнів в Білорусі, які перебувають в ув'язненні режиму Лукашенка", - констатував він.

Щодо російського "Меморіалу", високий представник ЄС вважає, що ця організація є "одним з найважливіших незалежних голосів у російському громадянському суспільстві, і її робота залишається центральною в захисті прав людини і проти спроб маніпулювати історичною пам'яттю про політичні репресії в країні". "Незважаючи на політично мотивовані спроби російської влади змусити "Меморіал" замовкнути, притягаючи до відповідальності і закриваючи його, його робота продовжує відігравати унікальну роль для росіян і всієї Європи"т, - додав Боррель.

У п'ятницю Нобелівську премію миру 2022 року присудили білоруському правозахиснику Олесю Беляцькому, правозахисному центру " Меморіал "(РФ), а також українській організації "Центр Громадянських свобод".