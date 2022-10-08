Події

16:44 08.10.2022

Боррель про Нобелівську премію миру: це знак надії та світла серед темряви репресій в РФ і Білорусі та війни проти України

2 хв читати
Боррель про Нобелівську премію миру: це знак надії та світла серед темряви репресій в РФ і Білорусі та війни проти України

У зв'язку з присудженням Нобелівської премії миру правозахисникам - українському "Центру Громадянських свобод", російському "Меморіалу" і білорусу Олесю Беляцькому Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій назвав це рішення "знаком надії та світла серед темряви репресій в Росії та в Білорусі і війни РФ проти України.

Текст заяви поширений в суботу в Брюсселі зовнішньою дипломатичною службою ЄС.

"Рішення про присудження Нобелівської премії миру цього року цим поборникам демократії та прав людини є знаком надії та світла серед темряви внутрішніх репресій в Росії та Білорусі і незаконної агресивної війни Росії проти України", - дав оцінку рішенню Нобелівського комітету Боррель.

У зв'язку з цим він зазначив, що Європейський Союз вітає це рішення і "тепло вітає лауреатів з цим престижним визнанням їх невтомної та безцінної праці".

Боррель наголосив, що "Центр громадянських свобод є важливим членом сильного і динамічного українського громадянського суспільства, що просуває права людини, верховенство права і демократію в Україні". "З початку агресивної війни Росії Центр у тісній співпраці з міжнародними партнерами брав активну участь у діяльності з притягнення до відповідальності за російські військові злочини в Україні, зокрема, з ідентифікації та документування. Ця робота матиме ключове значення для притягнення до відповідальності Росії, її політичного керівництва і всіх, хто причетний до порушень міжнародного права", - переконаний високий представник ЄС.

Про білоруса Беляцького Боррель нагадав, що він є правозахисником і засновником Правозахисного центру "Весна", який останні 30 років бореться за права людини в Білорусі, зокрема за політв'язнів. "Тяжкохворий Алесь Беляцький перебуває в ув'язненні з 14 липня 2021 року, йому загрожує 12 років позбавлення волі. Він є одним із понад 1300 політв'язнів в Білорусі, які перебувають в ув'язненні режиму Лукашенка", - констатував він.

Щодо російського "Меморіалу", високий представник ЄС вважає, що ця організація є "одним з найважливіших незалежних голосів у російському громадянському суспільстві, і її робота залишається центральною в захисті прав людини і проти спроб маніпулювати історичною пам'яттю про політичні репресії в країні". "Незважаючи на політично мотивовані спроби російської влади змусити "Меморіал" замовкнути, притягаючи до відповідальності і закриваючи його, його робота продовжує відігравати унікальну роль для росіян і всієї Європи"т, - додав Боррель.

У п'ятницю Нобелівську премію миру 2022 року присудили білоруському правозахиснику Олесю Беляцькому, правозахисному центру " Меморіал "(РФ), а також українській організації "Центр Громадянських свобод".

Теги: #нобелівськаї_премїя #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 07.10.2022
Посол США привітала лауреата Нобелівської премії миру "Центр громадянських свобод"

Посол США привітала лауреата Нобелівської премії миру "Центр громадянських свобод"

17:07 07.10.2022
Українська організація, яка здобула Нобелівську премію миру, закликала до реформування ООН

Українська організація, яка здобула Нобелівську премію миру, закликала до реформування ООН

14:29 07.10.2022
Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив війні в Україні – Подоляк про Нобелівську премію миру

Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив війні в Україні – Подоляк про Нобелівську премію миру

16:04 05.10.2022
Боррель: Необхідно показати, що підтримка ЄС України є непохитною, незважаючи на ядерні погрози РФ

Боррель: Необхідно показати, що підтримка ЄС України є непохитною, незважаючи на ядерні погрози РФ

13:54 05.10.2022
Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2022 року стали Каролін Бертоцці (США), Мортен Мелдал (Данія) та Баррі Шарплесс (США)

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2022 року стали Каролін Бертоцці (США), Мортен Мелдал (Данія) та Баррі Шарплесс (США)

13:56 26.09.2022
До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати Україні військову підтримку - Боррель

09:29 22.09.2022
ЄС розширить санкції проти Росії в максимально короткі терміни - Боррель

ЄС розширить санкції проти Росії в максимально короткі терміни - Боррель

21:23 12.09.2022
Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ України, глава МЗС запросив зброю, санкції та фінансову допомогу

Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ України, глава МЗС запросив зброю, санкції та фінансову допомогу

17:33 05.09.2022
Боррель: Україна просувається на шляху реформ дивовижними темпами

Боррель: Україна просувається на шляху реформ дивовижними темпами

17:16 05.09.2022
Боррель: РФ має припинити ядерний шантаж на ЗАЕС

Боррель: РФ має припинити ядерний шантаж на ЗАЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ звільнили село Шевченківка Херсонської області - голова ОВА

Демократичним країнам необхідні єдність, демократія, незалежність, відповідальність і зброя – Зеленський на чорногорському безпековому форумі

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією СБУ - джерело

Загиблих від ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня вже 17, госпіталізовано 12 осіб – ДСНС

У Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на Кримському мосту

ОСТАННЄ

ЗСУ звільнили село Шевченківка Херсонської області - голова ОВА

Кабмін вніс Миколаївський костел у Києві до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Більшу частину пацієнтів Вовчанського геріатричного пансіонату евакуюють в інші регіони України

Москва призначила командувача об'єднаним угрупованням військ у війні проти України

Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів - Шмигаль

Демократичним країнам необхідні єдність, демократія, незалежність, відповідальність і зброя – Зеленський на чорногорському безпековому форумі

Кількість жертв ракетного обстрілу гумколони в Запоріжжі 30 вересня зросла до 32 осіб

У Куп'янську-Вузловому знайдено тіла 4 вбитих окупантами мирних жителів

Велика Британія розкритикувала спроби Росії провести таємне голосування в ООН щодо України - ЗМІ

Глава МАГАТЕ після візиту в РФ має намір знову відвідати Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА