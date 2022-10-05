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13:54 05.10.2022

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2022 року стали Каролін Бертоцці (США), Мортен Мелдал (Данія) та Баррі Шарплесс (США)

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Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2022 року стали Каролін Бертоцці (США), Мортен Мелдал (Данія) та Баррі Шарплесс (США)

Нобелівську премію з хімії 2022 року присудили американським хімікам Каролін Бертоцці та Баррі Шарплессу, а також данському хіміку Мортену Мелдалу, оголосили в середу в Нобелівському комітеті.

У комітеті пояснили, що хіміки отримали премію за "розвиток клік-хімії та біоортогональної хімії".

Клік-хімія – це сукупність хімічних реакцій, які дають змогу за будь-яких умов отримувати задані молекули, а біоортогональна хімія – реакції, які можуть протікати всередині живих систем, не заважаючи біологічним процесам.

Згідно з пресрелізом комітету, Шарплесс та Мелдал "заклали основу для функціональної форми хімії - клік-хімії, у якій молекулярні будівельні блоки з'єднуються швидко та ефективно". При цьому Шарплесс уже раніше був удостоєний Нобелівської премії з хімії – у 2001 році. Отже, він став п'ятою людиною, яка отримала премію вдруге.

У комітеті зазначили, що Бертоцці, у свою чергу, "перевела клік-хімію в новий вимір і почала використовувати її під час роботи з живими організмами". Зокрема, біоортогональні реакції, які вона проводила, не порушували нормальний хімічний склад клітини.

Каролін Бертоцці народилася 10 жовтня 1966 року в Бостоні (США, штат Массачусетс). Нині є професором Стенфордського університету. Крім того, з 2005 року вона є членом Національної академії наук, а з 2011 року – Медичної академії. Також з 2018 року Бертоцці входить до Лондонського королівського товариства.

Баррі Шарплесс народився 28 квітня 1941 року у Філадельфії (США, штат Пенсільванія). У 1968 році він отримав ступінь доктора наук у Стенфордському університеті. Шарплесс є членом Національної академії наук США із 1985 року.

Мортен Мелдал народився 16 січня 1954 року в Данії. Нині є професором хімії університету в Копенгагені. У 1983-1988 роках був незалежним науковим співробітником у галузі органічної хімії в університеті Копенгагена. З 1985 до 1986 року працював у Кембриджському університеті, зокрема в лабораторії молекулярної біології.

Теги: #нобелівськаї_премїя #хімія

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