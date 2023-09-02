Події

13:17 02.09.2023

Розпочато кілька кримінальних проваджень за фактом інциденту в Рені Одеської області

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Розпочато кілька кримінальних проваджень за фактом інциденту в Рені Одеської області

Правоохоронці розпочали три кримінальні провадження за фактом вибуху в м. Рені Одеської області, повідомляє Головне Управління Нацполіції області.

"До поліції надійшло повідомлення від жительки міста Рені про вибух у дворі багатоповерхівки, в якій вона мешкає. Негайно виїхавши за вказаною жінкою адресою, слідчо-оперативна група встановила, що до злочину причетний 37-річний чоловік, який завітав у гості до 43-річного товариша, де разом із ним, його 70-річним батьком та ще одним 47-річним гостем вживав алкогольні напої. Під час застілля фігурант узяв гранату, за попередніми даними - РГД-5, вийшов із нею на вулицю і підірвав", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції в суботу.

Унаслідок вибуху постраждалих немає. Правоохоронці виявили та вилучили на місці підриву залишки від частин гранати.

Крім цього, поліцейські провели обшук у квартирі, під час якого виявили та вилучили ще 2 корпуси, попередньо, гранати Ф-1 і запали до них, і крім цього "паперовий згорток і банку з рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, схожою на канабіс, і зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору".

Розпочато два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу), а також по одному провадженню за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

У межах провадження правоохоронні органи відправили на експертизу вилучені предмети та речовини.

Також слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили одному з чоловіків про підозру в носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання на термін від 3 до 7 років позбавлення волі.

Питання про правову кваліфікацію та повідомлення іншим фігурантам про підозру вирішуватимуться після проведення експертиз та інших слідчих дій.

 

Теги: #поліція #одеська_область

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